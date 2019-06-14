России предрекли дефляцию

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не исключила вероятность дефляции в стране летом и в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, одной из причин этого станет то, что повышение тарифов на ЖКХ было разбито на два этапа, и основное увеличение случилось в январе.

Она также отметила, что годовой прирост потребительских цен в мае упал с 5,2% до 5,1% по сравнению с апрелем.

Кроме того, ЦБ снизил прогноз годовой инфляции за 2019 год с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%.

Ранее сообщалось, что цены на ряд продовольственных товаров снизились в июне.