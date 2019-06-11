ЦБ вводит меры против «пузыря» на рынке потребкредитов

ЦБ вводит меры для ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Меры будут введены с 1 октября.

Сообщается, что в регулирование будет введен показатель долговой нагрузки (ПДН), также будут установлены надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).

Таким образом ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с закредитованных граждан.

Ранее глава Минэкономики России Максим Орешкин ранее заявил, что риск рецессии в экономике России в ближайшие годы может возникнуть из-за «проблемы пузыря в потребительском кредитовании».