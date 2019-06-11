Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение санкционки

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение санкционной продукции, сообщает ТАСС.

Такие данные содержатся в перечне предложений ведомства, которые были подготовлены по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В Роспотребнадзоре предложили разработать нормативно-правовые акты о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для еды.

Роспотребнадзор также предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

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