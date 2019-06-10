Курс евро падает

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Курс евро падает у рублю на открытии торгов на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1 копейку — до 64,82 рубля, курс евро снизился на 15 копеек — до 73,30 рубля

Стоимость нефти Brent выросла до $63,52 за баррель.