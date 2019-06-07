МЭР рассказало о рисках для курса рубля на 2019 год

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития сохраняет среднегодовой прогноз по курсу рубля на текущий год на уровне 65,1 рубля за доллар, но при этом он признал наличие рисков, передает ТАСС.

Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава Минэкономразвития добавил, что прогноз по цене на нефть сохраняется на уровне $63,4 за баррель.

«В первую очередь, мы видим резкое ухудшение внешней ситуации, мы видим замедление всех опережающих индикаторов по крупнейшим экономикам. Поэтому, если смотреть на сценарий, связанный с резким обострением торговых войн, дополнительных ограничений, это, конечно, несет риски», — сказал Орешкин.

По его словам, ведомство планирует обновить прогноз по курсу рубля в августе. Министр подчеркнул, что наибольшая неопределенность связана с внешними факторами.

Ранее Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России.