Сечин признал антирекордом нефтегазовые санкции США

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что американская сторона установила исторический антирекорд из-за своих санкций против России, Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Сечин рассказал, что под санкции США попало почти треть запасов нефти и газа в мире. По его мнению, это делается для того, чтобы разрушить экономику Ирана и Венесуэлы.

«Это своеобразный антирекорд, которого никогда не было в истории мировой экономики», — отметил Сечин.

Ранее сообщалось, что ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет.