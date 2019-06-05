В Киеве заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Представитель президента Украины Андрей Герус заявил, что страна может столкнутся с тремя кризисами в энергетике подряд. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это нефтепродукты, кризис электроэнергетики и газовый кризис», — сказал Герус.
По его словам, речь идет об ограничениях поставок российской нефти, прекращении транзита газа и либерализации энергорынка.
Он также добавил, что Украине «нужно действовать», пока есть профицит нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что четырехкратное обесценение гривны предсказали на Украине.