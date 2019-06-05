В Киеве заявили об угрозе трех кризисов в энергетике

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Представитель президента Украины Андрей Герус заявил, что страна может столкнутся с тремя кризисами в энергетике подряд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это нефтепродукты, кризис электроэнергетики и газовый кризис», — сказал Герус.

По его словам, речь идет об ограничениях поставок российской нефти, прекращении транзита газа и либерализации энергорынка.

Он также добавил, что Украине «нужно действовать», пока есть профицит нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что четырехкратное обесценение гривны предсказали на Украине.