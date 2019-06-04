«Роснефть» поставила целью рост добычи углеводородов до 330 млн тонн н.э.

Нефтяная компания «Роснефть» намерена к 2022 году увеличить добычу углеводородов до 330 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщил в ходе годового общего собрания акционеров в Санкт-Петербурге ее глава Игорь Сечин.

«Во-первых, это обеспечение роста добычи углеводородов до 330 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году при неизменном контроле над затратами. При этом, наличие высокорентабельной ресурсной базы как одного из основных конкурентных преимуществ, позволяет нам уверенно смотреть в будущее», - указал он.

Сечин напомнил, что в 2018 году «Роснефть» поставила рекорд по добыче, превысив уровень 2017 года на 1,3% и достигнув показателя 285,5 млн тонн углеводородов.

«Доля компании в добыче нефти в Российской Федерации составляет 41%, в мировой добыче – 6%», — добавил Сечин, отметив, что такие результаты стали возможны в том числе за счет применения и внедрения новых технологий. Так, доля новых горизонтальных скважин в прошлом году увеличилась до 48%.

Согласно планам, к 2022 году 20% в добыче компании составят новые месторождения.

«Абсолютное большинство новых месторождений в Российской Федерации разрабатываются с участием компании», — указал Сечин.

Сечин также доложил о работе зарубежных активов, в том числе в Венесуэле, в отношении которой введены американские санкции. В 2018 году на разрабатываемых совместно с PDVSA месторождениях прирост добычи составил 7%. «Мы не ожидаем снижения добычи совместных с PDVSA проектов», — сказал Сечин. Еще один зарубежный актив – месторождение Зохр на шельфе Египта – обеспечил прирост общего объема добываемого компанией газа до 74 млрд кубометров в 2018 году. По словам топ-менеджера, поставленная цель по росту добычи газа до 100 млрд кубометров реализуема.