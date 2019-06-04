В пакетиках чая нашли кишечную палочку и плесень

Роскачество в результате проверки сортов черного чая в пакетиках выявило кишечную палочку и плесень, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что самые популярные листовые и пакетированные чаи содержали бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев. Бактерии найдены в 11 из 35 проверенных торговых марок. В пакетиках двух марок было превышено допустимое количество плесени. В 40 образцах выявили следы пестицидов.

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