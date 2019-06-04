Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»
Задержка багажа в «Шереметьево» происходит из-за дефицита грузчиков. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным источников, в «Шереметьево» очень мало грузчиков, поэтому некоторые самолеты улетают даже без чемоданов.
Источники рассказали, что в настоящее время аэропорт не успевает обрабатывать около двух тыс. чемоданов в сутки.
Ранее сообщалось, что прокуратуру заинтересовал сбой в выдаче багажа в Шереметьево.
В пресс-службе аэропорта объяснили задержки «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон».