Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»

Задержка багажа в «Шереметьево» происходит из-за дефицита грузчиков. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным источников, в «Шереметьево» очень мало грузчиков, поэтому некоторые самолеты улетают даже без чемоданов.

Источники рассказали, что в настоящее время аэропорт не успевает обрабатывать около двух тыс. чемоданов в сутки.

Ранее сообщалось, что прокуратуру заинтересовал сбой в выдаче багажа в Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта объяснили задержки «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон».