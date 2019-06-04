Роскачество выявило кишечнуб палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая «Роскачество» обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Бактерии найдены в 11 из 35 проверенных торговых марок чая.

Также эксперты исследовали 48 листовых чаев.

По результатам подделок и посторонних примесей обнаружено не было. Однако в одной из торговых марок пакетированного чая доля плесени в три раза превысила норму, в другой — в четыре раза.

Ранее сообщалось, что Роскачество оценило мясной фарш.