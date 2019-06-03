Экспеты объяснили отсутствие динамики вклада НДС в ВВП

Отсутствие роста поступлений по внутреннему НДС после повышения его ставки до 20% относительно уровня ВВП в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено тем, что НДС уплачивался в бюджет с оборота товаров, работ и услуг, имевших место в IV квартале 2018 года, сообщает RNS со ссылкой на обновленный «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленного экспертами РАНХиГС и Института им.Гайдара.

Отмечается, что первые поступления НДСпо ставке 20% будут учтены в федеральном бюджете начиная с апреля текущего года.

Эксперты отмечают, что «повышение базовой ставки налога в принципе могло оказать воздействие на поступления НДС в I квартале 2019 года в том случае, если потребители увеличили собственные закупки товаров, работ, услуг в конце 2018 года в ожидании повышения цен из-за роста ставки налога».

Согласно мониторингу, эффект «заблаговременных покупок» может сказаться на поступлениях во II квартале, «поскольку потребители перенесли часть своих закупок на конец прошлого года». При этом «влияние повышения базовой ставки НДС на доходы бюджета должно проявится во втором полугодии текущего года».

Также отмечается, что в рост поступлений по внутреннему НДС в I квартале 2019 года составил относительно аналогичного периода прошлого года 11% в номинальном выражении.

Ранее сообщалось, что поступления по внутреннему НДС относительно ВВП показали нулевую динамику после его повышения.