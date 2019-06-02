Трамп требует от Лондона не платить $50 млрд Евросоюзу за Brexit

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Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.

По его словам, на месте британских властей он не стал бы выплачивать такую «огромную сумму». Американский лидер добавил, что вынес бы этот вопрос на рассмотрение в виде судебного спора или ходатайства.

«Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом», — сказал Трамп.

Он также посоветовал Лондону выходить из ЕС без соглашения, если Брюссель откажется от условий, выдвигаемых Британией. Кроме того, он рекомендовал отправить в Брюссель на переговоры ЕС лидера Партии Brexit Найджела Фаража, назвав его «очень толковым человеком».

Ранее Трамп заявил, что Лондон отдал ЕС все карты в споре по Brexit.