Санкции США против «Северного потока — 2» оценил эксперт

<img src="//img.gazeta.ru/files3/885/12319885/RIAN_5853813.HR-pic905-895x505-45475.jpg">

Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал намерение сенаторов США ввести санкции против «Северного потока — 2». Об этом сообщает RT.

До этого стало известно, что американские сенаторы предлагают ввести пять видов санкционных ограничений против тех, кто страхует суда, укладывающие «Северный поток — 2».

По словам Брутера, никто не вводит санкции против США первыми, однако в Соединенных Штатах полагают, что имеют право это делать в одностороннем порядке.

«У России не может быть никаких иллюзий по этому поводу. Мы должны быть готовы к подобному варианту развития событий», — отметил Брутер.

Он добавил, что рано или поздно США введут эти санкции. При этом он подчеркнул, что вряд ли Соединенные Штаты успеют это сделать до окончания строительства. Таким образом, уточнил эксперт, газопровод начнет работать.

Брутер заключил, что ни одна страна в мире не застрахована от американских санкций.

Ранее чешский президент Милош Земан заявил о соответствии строительства «Северного потока — 2» национальным интересам страны.