Запрет на экспорт топлива из РФ на Украину вступил в силу
В России вступил в силу запрет на поставки российского угля и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, теперь из России на территорию украинского государства поставлять прямогонный и товарный бензин, а также дизельное топливо, бутан и прочие сжиженные газы можно только с разрешения Минэкономразвития.
Уточняется, что данный указ начал действовать с 1 июня.
Причем Минэкономразвития предложило список компаний, которым можно поставлять топливо на Украину. Однако объем поставок и разрешения должны будут ежемесячно пересматриваться.
Ранее на Украине заявили, что из-за России подорожает бензин.