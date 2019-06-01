Запрет на экспорт топлива из РФ на Украину вступил в силу

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В России вступил в силу запрет на поставки российского угля и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь из России на территорию украинского государства поставлять прямогонный и товарный бензин, а также дизельное топливо, бутан и прочие сжиженные газы можно только с разрешения Минэкономразвития.

Уточняется, что данный указ начал действовать с 1 июня.

Причем Минэкономразвития предложило список компаний, которым можно поставлять топливо на Украину. Однако объем поставок и разрешения должны будут ежемесячно пересматриваться.

Ранее на Украине заявили, что из-за России подорожает бензин.