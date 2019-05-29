550 пилотов отстранили от полетов в России

За два года от полетов были отстранены 550 пилотов, заявил генпрокурор России Юрий Чайка, передает ТАСС.

Причиной отстранения, по его словам, стала недостаточная подготовка.

Так, Чайка отметил, что в ходе проверок, вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки. Также на ситуацию оказало влияние отсутствие в образовательных организациях достаточного кадрового и материального обеспечения.

За два года было аннулировано 160 летных свидетельств, добавил Чайка.