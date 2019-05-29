Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы. Напротив, их снова ожидает снижение покупательной способности.
По данным издания, на протяжении четырех лет — с 2014 по 2017 год — реальные доходы россиян падали. Только в 2018 году был зафиксирован небольшой прирост — 0,1%.
Уточняется, что за последние шесть лет доходы российских граждан снизились на 8,3%.
Ранее опрос выяснил, что четверть россиян экономит на еде.