Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз личной мясомолочной продукции

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство в целом выступает за запрет на ввоз из-за границы мясной и молочной продукции для личного употребления, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что этот запрет не должен быть тотальным. Данкверт добавил, что это не «запрет на ввоз хамона и пармезана», речь идет о любой продукции, которая «несет большие риски».

«Но благодаря усилиям нашей прессы это превратилось в хамон и пармезан. Речь идет о любой продукции. Во всех аэропортах мира есть запреты», — сказал Данкверт.

Глава Россельхознадзора добавил, что аналогичные запреты действуют во всем мире и призвал «не доходить до абсурда» и не политизировать данный вопрос.

Ранее в Минсельхозе назвали новые правила ввоза хамона в Россию.