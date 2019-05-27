Корпорация МСП помогла московскому бизнесу привлечь 148 млрд

Объем гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса Москвы в рамках Национальной гарантийной системы составил 80,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на сумму 148,1 млрд рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных, сообщает пресс-служба корпорации МСП.

В понедельник, 27 мая, представители корпорации МСП приняли участие в деловой программе Московской недели предпринимательства. В частности, состоялась презентация 4 инвестиционных проектов Москвы, которым корпорация может оказать кредитно-гарантийную поддержку.

Общий объем финансовой поддержки этих проектов может составить 419,4 млн рублей, а совокупный объем инвестиций в них – 643,5 млн рублей.

Как сообщили представители корпорации МСП в рамках круглого стола, в период 2016-2019 гг. объем договоров крупнейших заказчиков с малыми и средними компаниями Москвы составил 2,8 трлн рублей.

Рост данного показателя по сравнению с 2017 годом составил 38,3% (на 295 млрд рублей). По итогам 2016-2018 годов столица стала лидером в ЦФО по объему закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП.

Корпорация также презентовала участникам форума портал Бизнес-навигатора МСП, который на данный момент охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек.

Всего в период с сентября 2016 года по май 2019 года на портале зарегистрировались 133,6 тысячи предпринимателей из Москвы.

Также представители корпорации МСП провели круглый стол по вопросам лизинговой поддержки малых и средних предприятий. На сегодняшний день создано 4 дочерних региональных лизинговых компании – в Татарстане, Башкирии, Ярославской области и Якутии. По данным на май 2019 года, объем поддержки малого и среднего бизнеса указанными лизинговыми структурами составил 256,3 млн рублей.