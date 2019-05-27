Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

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По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Минфин.

Отмечается, что при этом за прошлый месяц сумма прямого госдолга страны в гривневом выражении уменьшилась на 1% до 2,1 трлн из-за укрепления нацвалюты, а в долларовом эквиваленте выросла на 1,6% млрд до $69,33 млрд.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман предсказал страдания украинцев в случае объявления дефолта.