Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Минфин.
Отмечается, что при этом за прошлый месяц сумма прямого госдолга страны в гривневом выражении уменьшилась на 1% до 2,1 трлн из-за укрепления нацвалюты, а в долларовом эквиваленте выросла на 1,6% млрд до $69,33 млрд.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман предсказал страдания украинцев в случае объявления дефолта.