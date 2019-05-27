США отказались заключать торговую сделку с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Уточняется, что об этом президент США заявил в ходе визита в Японию.
По словам Трампа, американская сторона не готова заключать сделку с Китаем.
«Они хотели бы заключить сделку. Но мы не готовы заключить сделку», — подчеркнул Трамп.
Однако он надеется, что когда-нибудь две страны смогут договориться и заключить соглашение.
Ранее сообщалось, что Huawei могут включить в торговую сделку между США и Китаем.