США отказались заключать торговую сделку с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что об этом президент США заявил в ходе визита в Японию.

По словам Трампа, американская сторона не готова заключать сделку с Китаем.

«Они хотели бы заключить сделку. Но мы не готовы заключить сделку», — подчеркнул Трамп.

Однако он надеется, что когда-нибудь две страны смогут договориться и заключить соглашение.

Ранее сообщалось, что Huawei могут включить в торговую сделку между США и Китаем.