Япония вложила в экономику США более $2,2 млрд

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна за последние два года вложила в американскую экономику более $2,2 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Синдзо Абэ добавил, что с момента вступления американского лидера Дональда Трампа в должность президента Япония активно инвестирует в экономику США и продолжит это делать.

«Только за последний месяц инвестиции, сделанные в автомобильной и энергетической сфере, выросли на $9,7 млн», — отметил Абэ.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп прилетел в Японию. Он стал первым иностранным президентом, который встретился с новым Японским императором Нарухито.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о торговых переговорах с Японией.