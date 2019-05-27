В Раде предрекли вымирание в случае дефолта

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины не сможет выжить в случае объявление дефолта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, от дефолта в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины.

Он также призвал правительство страны «подождать» с объявление дефолта.

«Я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься», — заявил Рабинович.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт.