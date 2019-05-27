Торговые сети будут выкупать у россиян бутылки

Россияне могут сдавать стеклянные бутылки торговым сетям и получать за это деньги. Об этом сообщают «Известия».

Этот вопрос поручил проработать Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития российский премьер Дмитрий Медведев.

По данным газеты, в стране могут возобновить практику сдачи бутылок. За каждую стеклянную тару можно будет получить по 5–7 рублей. По словам экспертов, возврат бутылок в сети может быть только платным.

«Подход по возврату бутылок в торговые сети только как один из возможных инструментов в комплексе мероприятий, стимулирующих население сортировать мусор для его последующей переработки», — заявил один из экспертов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил остановить рост тарифов для населения на вывоз мусора.