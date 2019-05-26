Совет Коломойского объявить на Украине дефолт оценил эксперт

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Политолог Ростислава Ищенко прокомментировал высказывание украинского олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины, передает сайт kp.ru.

Он назвал этот совет «разумным», потому что Украине все равно не удастся выйти из состояния дефолта, так как, по его мнению, без новых кредитов страна уже не в состоянии обслуживать свои внешние долги. Политолог добавил, что Зеленскому следует объявить дефолт как можно скорее, чтобы возложить ответственность за это на прошлые власти.

«Потому что он скажет, что это предыдущее правление довело страну до такого состояния. А если подождать полгода-год, то спихнуть на Порошенко с Гройсманом уже ничего не удастся», — пояснил Ищенко.

Эксперт отметил, что страну ждут последствия дефолта в виде инфляции или гиперинфляции, но их сможет сдержать украинский Национальный банк.

Ранее сообщалось, что в интервью Financial Times Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.