Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии

«Грязная» российская нефть могла нанести ущерб стенкам труб, инфраструктуре и технике. Об этом заявил специалист по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ВАМ, входящего в структуры минэкономэнерго Германии Ральф Беслер в интервью Deutsche Welle.

По словам эксперта, потенциальная угроза повреждений на нефтепроводе «Дружбы» существует. По мнению Беслера, ущерб мог возникнуть, если дихлорэтан соприкоснулся с водой. Из-за этого могли разлагаться и выделяться хлориды, которые и вызывают коррозию.

«Начинается классическое выкрашивание металла — разрушение его поверхности», — подчеркнул Беслер.

Специалист отметил, что месячный простой «грязной» нефти еще нельзя назвать критическим сроком.

Ранее Bloomberg назвал объем грязной нефти из России.