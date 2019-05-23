Boeing так и не начал обновлять ПО простаивающих лайнеров 737 MAX
И.о. главы Федерального управления гражданской авиации США Дэниел Элвелл заявил, что Boeing все еще не предложил обновлений для программного обеспечения лайнеров 737 MAX, из-за которого два таких самолета потерпели крушение. Об этом сообщает Reuters.
В связи с этим, подчеркнул Элвелл, в настоящий момент в ведомстве не строят планов о сроках снятия запрета на полет данных лайнеров.
Ранее сообщалось, что в Китае потребовали компенсировать убытки за простой лайнеров 737 MAX.