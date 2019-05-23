Boeing так и не начал обновлять ПО простаивающих лайнеров 737 MAX

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И.о. главы Федерального управления гражданской авиации США Дэниел Элвелл заявил, что Boeing все еще не предложил обновлений для программного обеспечения лайнеров 737 MAX, из-за которого два таких самолета потерпели крушение. Об этом сообщает Reuters.

В связи с этим, подчеркнул Элвелл, в настоящий момент в ведомстве не строят планов о сроках снятия запрета на полет данных лайнеров.

Ранее сообщалось, что в Китае потребовали компенсировать убытки за простой лайнеров 737 MAX.