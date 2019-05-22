Курс доллара вырос к рублю в начале торгов

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Рубль слегка снижается к доллару и прибавляет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск вырос на 3 копейки, до 64,44 рубля.

Курс евро снизился на 6 копеек, до 71,85 рубля.