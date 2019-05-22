Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии

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В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу «Дружба» в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в течение недели ожидается ее поэтапное поступление.

Уточняется, что на настоящий момент восстановлена поставка качественной российской нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ.

При этом продолжаются переговоры с польской стороной на эту тему.

Ранее сообщалось, что Польша требует скидку за очистку «Дружбы» от грязной нефти из России\.