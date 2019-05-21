Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела запретительные пошлины на российский цемент. Об этом говорится на сайте украинского министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Как отмечается, размер антидепминговых пошлин на цемент из России составляет 114,95%. Речь идет о цементных клинкерах и портландцементе.

Кроме того, на эти же товары из Белоруссии ввели пошлину в размере 57,03%, а из Молдавии — 94,46%.

Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет.

Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.

Речь шла об эмбарго и пошлинах на товары из России.