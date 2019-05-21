США пригрозили санкциями против «Северного потока-2»

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Глава минэнерго США Рика Перри заявил о планах ввести санкции против строительства «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

Заявление о санкциях он сделал в Киеве.

Перри сообщил, что законопроект о санкциях будет подготовлен палатой представителей и сенатом.

Отмечается, что министр находится на Украине с официальным визитом. Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции.

Ранее Перри уже заявлял о намерении ввести санкции против «Северного потока — 2».