США пригрозили санкциями против «Северного потока-2»
Глава минэнерго США Рика Перри заявил о планах ввести санкции против строительства «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».
Заявление о санкциях он сделал в Киеве.
Перри сообщил, что законопроект о санкциях будет подготовлен палатой представителей и сенатом.
Отмечается, что министр находится на Украине с официальным визитом. Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции.
Ранее Перри уже заявлял о намерении ввести санкции против «Северного потока — 2».