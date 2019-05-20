В Кремле подсчитали выполненные за 7 лет поручения Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из 17,5 тысяч поручений главы государства Владимира Путина выполнено 86%, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об исполнении поручений президента, которые были даны с 2012 по 2019 год.

По словам Пескова, в первоначальный срок исполняются около 47% поручений, остальные — продлеваются после согласования с администрацией президента.

Он пояснил, что продление сроков — «это рабочая практика».

Ранее сообщалось, что Кремль знает тех чиновников, которые не выполняют в срок поручения президента.