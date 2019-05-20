США отменили пошлины для Мексики и Канады

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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«США успешно завершили переговоры с Канадой и Мексикой об альтернативных способах устранения угрозы для национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Трамп принял решение исключить Канаду и Мексику из перечня стран, в отношении которых были введены пошлины.

Ранее СМИ сообщили, что США отменили пошлины на металлы из Канады.