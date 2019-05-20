США отменили пошлины для Мексики и Канады
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«США успешно завершили переговоры с Канадой и Мексикой об альтернативных способах устранения угрозы для национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Трамп принял решение исключить Канаду и Мексику из перечня стран, в отношении которых были введены пошлины.
Ранее СМИ сообщили, что США отменили пошлины на металлы из Канады.