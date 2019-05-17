Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА «Новости».

В докладе Nord Stream 2, опубликованному Датским энергетическим агентством, говорится, что это произойдет в случае реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который требует рассмотреть Дания.

«Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — говорится в докладе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в невозможности остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2».