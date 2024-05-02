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В Москве приезжий похитил крупную сумму из сумки сотрудницы ресторана

В Москве мужчина похитили 500 тыс. рублей из сумки сотрудницы ресторана

В Москве неосмотрительность сотрудницы ресторана привела к пропаже из ее сумки крупной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

На кадрах с камеры наблюдения в заведении видно, как мужчина в черной кепке заходит в помещение. Он осматривается, после чего подходит к барной стойке, где стоит сумка сотрудницы, копается в ней и забирает из нее какую-то вещь.

Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел в одном из ресторанов на Болотной площади. Работница заведения оставила личные вещи без присмотра и осталась без 500 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность грабителя — им оказался 37-летний мужчина, приехавший в столицу на заработки. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело по статье «Хищение денежных средств в крупном размере». Похищенные деньги приезжий уже успел потратить.

Ранее в СК РФ рассказали, что директора спортшколы будут судить за кражу миллионов рублей у детей с ОВЗ.

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