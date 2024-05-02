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Бледанс вспомнила, как купалась со змеями на экстремальном шоу

Телеведущая Бледанс купалась со змеями в Лимпопо на съемках «Звезд в Африке»

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ТНТ

Актриса телеведущая Эвелина Бледанс рассказала в новом выпуске шоу «УТРО.ТНТ», что ей понравилось на съемках проекта «Звезды в Африке». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители телеканала ТНТ.

Бледанс пожалела, что ей не удалось там побыть подольше. Она заявила, что Африка приняла ее. Артистка не отказывала себе в удовольствии поплавать в местных водах, несмотря на различные опасности. Телеведущая отметила, что каждое утро плавала в реке Лимпопо вместе со змеями.

«Рядом со мной иногда плавали змеи, но я понимала: разве из-за того, что тут рядом змеи, я что не буду купаться в Лимпопо? Когда у меня еще будет такая возможность! Только ТНТ может вот так вот привезти людей, чтобы они пожили в этой природе. Это было страшно, но кайфово!» — поделилась актриса.

Бледанс также рассказала, что уже помирилась с моделью Марией Погребняк после конфликта на съемках «Звезд в Африке». Она рассказала, что они и их дети дружат.

«Просто на шоу ты настолько входишь в образ бойца за выживание, за эти деньги. <…> А я вечно такая гордая, я сама все могу, не хотела вступать в коалиции. Ну, видимо, и поплатилась», — поделилась телеведущая.

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