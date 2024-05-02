Россия и Иран собрались использовать новые методы расчетов в торговле

Россия и Иран прорабатывают вопрос альтернативных методов проведения расчетов. В их числе — цифровые валюты центробанков и цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом рассказал «Известиям» торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.

Использование цифрового рубля и крипто-риала позволит упростить торговлю между странами и смягчить последствия санкций, заявил Мохсен. Однако перед тем, как внедрить новые методы платежей, необходимо создать инфраструктуру и соответствующие нормативные акты. Это займет некоторое время, отметил он.

На данный момент торговые расчеты между Москвой и Тегераном осуществляются в национальных валютах. Из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному российский бизнес при каждом переводе теряет на конвертации около 20-25%.

До этого сообщалось, что в Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир».

Ранее США расширили санкционный список по Ирану.