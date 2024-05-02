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В Москве прошла репетиция авиационной части Парада Победы

На Красной площади прошла репетиция авиационной части парада к 79-летию Победы

В Москве прошла репетиция авиационной части Парада Победы с участием самолетов оперативно-тактической авиации. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что над Красной площадью прошли минимум две группы самолетов с участием Су-27 и Су-25.

27 апреля в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы. Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34. Сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в Москве будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

До этого сообщалось, что военные начали перебрасывать в Москву технику парада Победы. В столицу отправились более 100 единиц техники и спецавтомобилей. Отмечается, что сопровождать колонну и следить за безопасностью движения поручили сотрудникам ГИБДД столичного региона и Военной автоинспекции Минобороны. Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы пройдет 5 мая.

Ранее в Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы.

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