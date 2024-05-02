Боль в ногах и ухудшение памяти могут быть связаны с заболеваниями артерий

Боль в ногах, особенно в ночное время, или проблемы с памятью и вниманием могут указывать на атеросклероз, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Стольная.

Атеросклероз – хроническое очаговое поражение артерий, которое сопровождается образованием так называемых атеросклеротических бляшек, которые суживают просвет артерии и вызывают недостаточность кровоснабжения. Атеросклероз служит спусковым механизмом развития большинства сердечно-сосудистых заболеваний.

Зачастую атеросклероз не имеет явных признаков. Если заболевание протекает бесконтрольно, то в зависимости от пораженных ими сосудов может развиться симптоматика.

«Так, например, поражение артерий сердца, может сопровождаться болью в грудной клетке или «перебоями в работе сердца»; при поражении артерий нижних конечностей – могут быть боли в ногах, особенно в ночное время, в положении лежа. При поражении сосудов головного мозга пациенты зачастую жалуются на снижение памяти, ухудшение внимания, снижение работоспособности, головокружение, шум в голове. Подобные симптомы должны насторожить и стать поводом обращения к врачу», – рассказала Стольная.

Чтобы вовремя обнаружить заболевание, людям старше 40 лет в рамках диспансеризации рекомендовано сдавать анализ крови на развернутый липидный профиль, что помогает определить уровень «плохого» и «хорошего» холестерина, а также оценить риск развития атеросклероза.

«Для профилактики появления заболевания следует провести коррекцию питания и образа жизни. Так, следует ограничить употребление продуктов животного происхождения, «быстрых» углеводов, например, сладостей, а также снизить количество соли. Коррекция образа жизни включает в себя соблюдение режима труда и отдыха, а также увеличение регулярной физической нагрузки», – рассказала специалист.

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