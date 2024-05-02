В Польше придумали, как снизить зависимость Евросоюза от США в вопросе обороны

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский союз (ЕС) задуматься над созданием «тяжелой бригады» быстрого реагирования для защиты политического объединения, чтобы снизить зависимость от США в вопросах обеспечения безопасности. Его слова приводит TVP World.

По его словам, это необходимо, чтобы ЕС не приходилось каждый раз обращаться за помощью Вашингтона в случае возникновения «любой угрозы на наших рубежах». В качестве примера он привел «незначительные инциденты» на Балканах или же в Северной Африке.

Он подчеркнул, что подобные силы могут быть введены в строй в течение ближайших трех лет.

До этого Сикорский заявил, что Европейский союз (ЕС) намерен сформировать силы быстрого реагирования для обороны стран — членов регионального содружества в случае нападения.

Он пояснил, что потребность в создании новой военной структуры на территории Европы возникла из-за противостояния США и КНР. В данный момент Вашингтон уделяет этому вопросу много внимания, поэтому странам региона не стоит рассчитывать на помощь союзника в случае нападения. Вместо этого ЕС придется «возложить на себя большую часть бремени» в сфере обороны, резюмировал польский министр.

Ранее глава Еврокомиссии призвала ЕС производить оружие нового поколения.