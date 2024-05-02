На Аляске произошло сильное землетрясение

В акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов (Аляска, США) произошел подземный толчок магнитудой 5,6. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 10:11 мск в четверг землетрясения находился в 81 км к юго-западу от населенного пункта Никольский на острове Умнак и в 1567 км юго-западнее Анкориджа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «очень сильное».

До этого землетрясение произошло в акватории Тихого океана, в 230-248 км от Петропавловска-Камчатского.

29 апреля подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксировали в 35 км северо-восточнее города Каба в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. По данным экспертов, эпицентр землетрясения находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном и в 100 км от границы с Россией. Интенсивность сотрясений там составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

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