Линии обороны в тылу украинской армии для обеспечения прикрытия в случае отступления практически не существуют. Об этом сообщает американское издание Associated Press со ссылкой на опрошенных бойцов ВСУ и украинских чиновников.

«К этому подошли безответственно... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления», — рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

2 мая военный эксперт, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг заявил, что новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов не спасет положение Украины на фронте, если ее власти не проведут трехэтапную мобилизацию.

В этот же день пленный украинский военнослужащий по имени Олег сказал, что командование ВСУ отправляет солдат в зону боевых действий неподготовленными.

Ранее в Германии сочли взятие Часова Яра ВС РФ «вопросом времени».