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Названа дата выхода сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана»

Сериал «На автомате» со Славой Копейкиным выйдет 5 июня

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Кинопоиск

Криминальная комедия Бориса Акопова «На автомате» выйдет 5 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители Кинопоиска.

Проект расскажет о братьях-подростках Роме и Жене, решивших получить «легкие деньги» на заработке автоматов в даркнете. В итоге в истории оказываются замешаны все жители города — мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

Главные роли исполнили Слава Копейкин и Денис Косиков. Также в проекте сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин.

«На автомате» — криминальная комедия, но мой персонаж, как и персонаж Дениса, с криминалом никак не связаны. Мы случайно прикасаемся к этому миру, находя автоматы. И эта история в целом не о каких-то крутых пацанах, которые знают жизнь. Они ничего не знают. Так что местами это комедия положений», — поделился Копейкин.

Денис Косиков отметил, что для него важным моментом в истории сериала стал поиск братской любви.

Ранее Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире.

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