В Белгороде отбой опасности беспилотников

В Белгороде отменили предупреждение об опасности беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в 11:07 мск.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов-камикадзе.

Атаки дрона-камикадзе также подверглось село Ясные Зори Белгородского района.

Утром Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ перехватили ночью 12 беспилотников над пятью российскими регионами. Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями, а также в Краснодарском крае. В Орловской области беспилотник повредил энергообъект, из-за чего частично нарушилась подача электричества в ряд домов.

Ранее средства ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью.