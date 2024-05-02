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Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

МО РФ: средства ПВО уничтожили над Белгородской областью дрон ВСУ

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в четверг, 2 мая, сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 11:25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, противник применил дрон самолетного типа.

1 мая в четырех российских регионах ночью сбили шесть украинских БПЛА. Атаке беспилотников подверглись Курская, Воронежская, Рязанская и Белгородская области. В регионах дроны ВСУ повредили четыре частных дома и линию электропередачи. В итоге жители одной улицы в Белгородской области временно остались без света.

До этого жителей села Старый Хутор призвали укрыться в подвалах из-за обстрела со стороны Украины.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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Обстрелы Белгородской области
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