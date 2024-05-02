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В Тюменской области сообщили о росте уровня Ишима у села Викулово

Моор: уровень воды в Ишиме у тюменского села Викулово будет расти еще неделю

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Марк Падышев

Уровень воды в реке Ишим вблизи села Викулово в Тюменской области продолжит расти еще на протяжении недели, на пике он может достичь 12 метров. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«По прогнозам гидрологов, уровень воды в Викулово будет расти еще неделю и вполне возможно достигнет максимального прогнозного уровня в 12 метров», — написал губернатор.

По его словам, в селе Абатское уровень воды пойдет на спад только с 5 мая. Дорожные службы продолжают наблюдение за участком федеральной трассы ТюменьОмск и принимают все необходимые меры.

До этого в Минздраве РФ сообщили о почти 8 тысячах жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, обратившихся за медицинской помощью из-за последствий весеннего наводнения.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков сказал, что в результате паводка в регионе пострадало имущество более 13 тысяч жителей.

Ранее в оперативных службах сообщили, что с начала половодья в России было эвакуировано более 38 тысяч человек.

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