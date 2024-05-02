Назван самый безопасный для печени крепкий алкоголь

Все виды алкоголя оказывают негативное воздействие на печень, особенно если употребляются в больших количествах или в течение длительного времени. Однако ром можно назвать самым безопасным крепким алкогольным напитком, рассказал «Газете.Ru» врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно. Вместе с текилой, которую у нас в стране принято употреблять с солью и лимоном, в организм попадают натрий хлора и витамин С, что немного снижает похмелье», – отметил Исаев.

Коньяк, по его словам, можно отнести к одному из самых опасных видов крепких алкогольных напитков, поскольку из-за длительности хранения в нем образуется значительное количество вредных веществ.

«Большие дозы коньяка как правило приводят к тяжелому похмелью и агрессивному воздействию на печень. Водка будет находиться где-то посередине этого условного списка. Конечно, во всех случаях речь идет исключительно о качественном алкоголе», – рассказал специалист.

В отдельную категорию можно отнести пиво и различные коктейли. В первом случае людям может казаться, что алкоголя в пиве совсем немного, и они употребляют его часто в большом количестве, не контролируя дозу, отчего печень страдает очень сильно. Коктейли опасны тем, что нельзя точно сказать, что входит в их состав.

«Прежде всего, хочется напомнить, что не существует безопасного для здоровья и, в частности, для печени алкоголя. Большая часть этилового спирта, попавшего в организм, перерабатывается именно печенью, поэтому на нее приходится основной удар. Токсичное вещество ацетальдегиддегидрогеназа, которое образуется в результате распада этанола, неизбежно вызывает дегенерацию и гибель клеток печени. Многолетнее алкогольное повреждение печени приводит к развитию гепатита, фиброза и цирроза печени, который уже необратим», – заключил специалист.

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