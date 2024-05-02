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В Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении

МЧС РФ: в Новосибирске горит склад на площади 4 тысячи квадратных метров

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Новосибирске огнеборцы тушат крупный пожар в складском помещении на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«Горит склад с автозапчастями на 4 000 квадратных метрах. На месте работают более 50 специалистов и 16 единиц техники», — говорится в сообщении.

Более подробной информации ведомство не приводит.

До этого в МЧС РФ сообщали, что в административном здании на северо-востоке Москвы произошел крупный пожар. Позже огнеборцам удалось локализовать возгорание.

Позже в этот же день открытое горение было ликвидировано.

Утром 1 мая пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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