Стало известно, сколько Россия потратит на расширение БАМа и Транссиба

Кабмин утвердил план расширения БАМа и Транссиба до 2035 года, согласно которому третий объем модернизации обойдется в более чем 3,7 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Продолжаем реализовывать инвестиционный проект по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог. По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года. Общая стоимость этих работ превышает 3,7 трлн рублей», — заявил он.

Мишустин отметил, что на эти деньги будут построены дополнительные пути, разъезды, туннели и мосты, а также модернизированы станции и платформы.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что на протяжении БАМа необходимо проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте. По словам главы государства, это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов и создания современных рабочих мест.

Байкало-Амурская магистраль представляет собой одну из наиболее крупных железнодорожных сетей в мире — 4324 км. Она была задумана как параллельная Транссибирской магистрали дорога, которая соединит Европейскую часть России с побережьем Тихого океана, обходя озеро Байкал с севера. БАМ проходит через очень сложные участки местности, в том числе несколько горных хребтов.

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