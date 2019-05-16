Трамп заработал почти полмиллиарда за 2018 год

Управление правительственной этики в США заявило, что в прошлом году президент страны Дональд Трамп заработал $479 млн, передает ТАСС.

Отмечается, что об этом свидетельствует ежегодная финансовая выписка лидера. При этом в качестве президента он получает $400 тыс в год.

Ранее Трамп заявил, что на посту президента США невозможно много заработать. Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги. Он также рассказал, что его финансовые потери за президентский срок можно измерить с помощью «невероятных цифр», однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял и почему произошли эти потери.